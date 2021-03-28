Степанов запевнив українців в ефективності китайської вакцини від Sinovac

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є такою ж ефективною, як і індійська CoviShield від AstraZeneca.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Голова МОЗ зазначив, що застосовувати ці препарати будуть однаково, не йдеться про надання переваги будь-якій із вакцин.

"Те, що стосується вакцини Sinovac. Ще раз хочу наголосити, що ми не будемо ставити пріорітет щодо того, якою вакциною вакцинувати. Всі вакцини, які зареєстровані на території України, ефективні й безпечні", – сказав Степанов.

Нагадаємо, в Україну 25 березня прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Отримано 215 тисяч з 1,915 млн доз, які замовила наша країна. Про те, що відомо про цей препарат, читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, що вакцина проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech, яка надійшла в Україну, є однодозною – в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї людини.

Він зазначив, що про те, чому в Україну привезли лише 215 тис. із законтрактованих 1,9 млн доз, потрібно питати у китайської сторони. За його словами, у разі порушення контракту постачальник повинен буде сплатити штраф.