Степанов уточнив заяву про карантин на Великдень

В Україні не мають наміру вводити нові карантинні обмеження на Великдень і травневі свята.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна. За його словами, адаптивний карантин показує свою ефективність у боротьбі з коронавірусом (COVID-19).

"Ми не говорили про нові обмеження. Ми не плануємо змін у наш адаптивний карантин, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", – розповів глава МОЗ.

Степанов також додав, що можливо до свят Київ вийде з "червоної" зони карантину. Водночас міністр закликав українців дотримуватися карантинних заходів.

Раніше Степанов повідомив, що в Україні на Великодні свята діятиме особливий режим. У МОЗ громадян проситимуть за можливості обмежити свої контакти та уникати великих скупчень людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві можуть продовжити жорсткий карантин до 15 травня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу не покращиться.