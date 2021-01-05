Степанов уточнив, які товари зможуть продавати під час локдауну
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, якими товарами можна буде торгувати під час локдауну з 8 до 24 січня.
За його словами, у вівторок, 5 січня, на засіданні уряду зможуть підкоригувати перелік товарів, які будуть продавати на карантині. Про це міністр повідомив під час щоденного брифінгу.
"Якими товарами буде дозволено торгувати з 8 до 24 січня? Це торгівля суто товарами, які належать до продуктів харчування на торгових площах, не менше ніж 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування... Торговельна діяльність іншими групами товарів може здійснюватися тільки з адресною доставкою. Були питання щодоу побутової хімії. Думаю, сьогодні на засіданні уряду зробимо уточнення, щоб у всіх було розуміння", – зазначив Степанов.
За його словами, на локдауні супермаркети зможуть торгувати:
продуктами харчування;
лікарськими засобами;
виробами медичного призначення;
засобами гігієни;
засобами зв'язку;
ветеринарними препаратами;
кормами для тварин;
насінням та засобами захисту рослин.
Нагадаємо, що в Україні на час локдауну 8-24 січня заборонили продаж низки повсякденних товарів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів попросять скасувати заборону на продаж побутових товарів у локдаун.