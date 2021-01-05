Степанов уточнив, які товари зможуть продавати під час локдауну

Олексій Тітофф Суспільство 10:27, 5.01.2021 Оновлено: 10:38, 5.01.2021

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, якими товарами можна буде торгувати під час локдауну з 8 до 24 січня.

За його словами, у вівторок, 5 січня, на засіданні уряду зможуть підкоригувати перелік товарів, які будуть продавати на карантині. Про це міністр повідомив під час щоденного брифінгу.

"Якими товарами буде дозволено торгувати з 8 до 24 січня? Це торгівля суто товарами, які належать до продуктів харчування на торгових площах, не менше ніж 60% яких призначені для торгівлі продуктами харчування... Торговельна діяльність іншими групами товарів може здійснюватися тільки з адресною доставкою. Були питання щодоу побутової хімії. Думаю, сьогодні на засіданні уряду зробимо уточнення, щоб у всіх було розуміння", – зазначив Степанов.

За його словами, на локдауні супермаркети зможуть торгувати:

  • продуктами харчування;

  • лікарськими засобами;

  • виробами медичного призначення;

  • засобами гігієни;

  • засобами зв'язку;

  • ветеринарними препаратами;

  • кормами для тварин;

  • насінням та засобами захисту рослин.

Нагадаємо, що в Україні на час локдауну 8-24 січня заборонили продаж низки повсякденних товарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів попросять скасувати заборону на продаж побутових товарів у локдаун.

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