Степанов уточнил, какие товары смогут продавать во время локдауна

Алексей Титофф Общество 10:27, 5.01.2021 Обновлено: 10:38, 5.01.2021

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какими товарами можно будет торговать во время локдауна с 8 по 24 января.

По его словам, во вторник, 5 января, на заседании правительства смогут подкорректировать перечень товаров, которые будут продаваться на карантине. Об этом министр сообщил во время ежедневного брифинга.

"Какими товарами будет разрешено торговать с 8 по 24 января? Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания... Торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с адресной доставкой. Были вопросы по поводу бытовой химии. Думаю, сегодня на заседании правительства сделаем уточнение, чтобы у всех было понимание", – отметил Степанов.

С его слов, на локдауне супермаркеты смогут торговать:

  • продуктами питания;

  • лекарственными средствами;

  • изделиями медицинского назначения;

  • средствами гигиены;

  • средствами связи;

  • ветеринарными препаратами;

  • кормами для животных;

  • семенами и средствами защиты растений.

Напомним, что в Украине на время локдауна 8-24 января запретили продажу ряда повседневных товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров попросят отменить запрет на продажу бытовых товаров в локдаун.

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