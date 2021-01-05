Степанов уточнил, какие товары смогут продавать во время локдауна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какими товарами можно будет торговать во время локдауна с 8 по 24 января.

По его словам, во вторник, 5 января, на заседании правительства смогут подкорректировать перечень товаров, которые будут продаваться на карантине. Об этом министр сообщил во время ежедневного брифинга.

"Какими товарами будет разрешено торговать с 8 по 24 января? Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания... Торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с адресной доставкой. Были вопросы по поводу бытовой химии. Думаю, сегодня на заседании правительства сделаем уточнение, чтобы у всех было понимание", – отметил Степанов.

С его слов, на локдауне супермаркеты смогут торговать:

продуктами питания;

лекарственными средствами;

изделиями медицинского назначения;

средствами гигиены;

средствами связи;

ветеринарными препаратами;

кормами для животных;

семенами и средствами защиты растений.

Напомним, что в Украине на время локдауна 8-24 января запретили продажу ряда повседневных товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров попросят отменить запрет на продажу бытовых товаров в локдаун.