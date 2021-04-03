Степанов: Україна повинна розробити свою вакцину проти COVID-19

Україна повинна розробити власну вакцину проти коронавірусу. Тоді наша країна не буде стояти в черзі за препаратами, яка зараз існує з урахуванням дефіциту вакцин в світі.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив 30 березня під час програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24", а також поділився цією думкою на своїй сторінці в Facebook.

Міністр зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою за ті, що вже є на ринку. Для її виробництва необхідно внести зміни до законодавства.

"Для цього ми повинні внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам. Вони готові вкладати в це кошти, але їм потрібні гарантії – що держава буде купувати саме в них, бо конкурувати з великими фармвиробниками по ціні вони не зможуть", – написав Степанов.

Раніше Степанов розповів про те, що в Україні до кінця 2020 року вакцинацію проти COVID-19 повинні пройти 60% дорослого населення. Також він відповів, чи можна вколоти дві дози вакцини від різних виробників.

Нагадаємо, на засіданні РНБО в п'ятницю, 2 квітня, було ухвалено рішення щодо вакцинації населення проти коронавірусу. Найближчим часом буде опублікований відповідний указ президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 2 квітня, щеплення від коронавірусу зробили 18 814 осіб. З початку кампанії вакцинації було щеплено 286 647 людей.