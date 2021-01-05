Степанов розповів про шанси уникнути локдауну в Україні навесні

В України є шанси уникнути тотального локдауну навесні, якщо у січні її громадяни дотримуватимуться правил жорсткого карантину з 8 до 24 січня.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Його виступ транслювали на YouTube-каналі Кабміну. Крім того, наголосив урядовець, обмежувальні заходи після свят сприятимуть мінімізації захворюваності серед населення на коронавірус, грип та інші респіраторні захворювання (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"16 днів – це той термін, який необхідний нам, щоб збити хвилю поширення COVID-19. Нам це потрібно, щоб ми потім не вводили ніяких локдаунів, щоб ми пройшли пікове зростання захворюваності на грип. Щоб ми до весни, до квітня-травня, не запроваджували локдауни, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю поширення COVID-19", – пояснив логіку дій уряду Степанов.

Також, підсумовуючи, міністр додав, що "канікули" з 8 до 24 січня дадуть змогу дещо розвантажити медичну систему держави. Відтак, вона зможе обслуговувати усіх пацієнтів із різними хворобами у нормальному режимі.

Карантинні обмеження, які діятимуть з 8 до 24 січня в Україні.

Нагадаємо, в період посиленого карантину в Україні заборонять роботу:

закладів громадського харчування (дозволено продавати їжу із собою, здійснювати доставку);

магазинів, які торгують непродовольчими товарами;

кінотеатрів, театрів;

спортивних закладів;

торгово-розважальних комплексів;

усіх освітніх закладів (за винятком дитсадків).

Що ж стосується закладів, яких не закриватимуть, то до цієї категорії потрапили:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

салони краси та перукарні (за умови попереднього запису, без очікування своєї черги всередині приміщення).

Також буде дозволено торгівлю продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни. Не заборонятимуть і роботу громадського транспорту (кількість пасажирів – не більше за кількість місць для сидіння), залізниці та авіатранспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL: