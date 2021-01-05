Степанов рассказал о шансах избежать локдауна в Украине весной
В Украине есть шансы избежать тотального локдауна весной, если в январе ее граждане будут соблюдать правила жесткого карантина с 8 по 24 января.
Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Кабмина. Кроме того, отметил чиновник, ограничительные меры после праздников будут способствовать минимизации заболеваемости среди населения коронавирусом, гриппом и другими респираторными заболеваниями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"16 дней – это тот срок, который необходим нам, чтобы сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом не вводили никаких локдаунов, чтобы мы прошли пиковый рост заболеваемости гриппом. Чтобы мы до весны, до апреля-мая, не вводили локдауны, чтобы мы спокойно прошли эту волну распространения COVID-19", – объяснил логику действий правительства Степанов.
Также, подводя итог, министр добавил, что "каникулы" с 8 по 24 января позволят несколько разгрузить медицинскую систему государства. Следовательно, она сможет обслуживать всех пациентов с различными болезнями в нормальном режиме.
Напомним, в период усиленного карантина в Украине запретят работу:
заведений общественного питания (разрешено продавать еду с собой, осуществлять доставку)
магазинов, торгующих непродовольственными товарами;
кинотеатров, театров;
спортивных учреждений;
торгово-развлекательных комплексов;
всех образовательных учреждений (за исключением детсадов).
Что же касается учреждений, которые не будут закрывать, то в эту категорию попали:
продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;
салоны красоты и парикмахерские (при условии предварительной записи, без ожидания своей очереди внутри помещения).
Также будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены. Не будут запрещать и работу общественного транспорта (количество пассажиров – не больше мест для сидения), железной дороги и авиатранспорта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Украиной начали распространяться слухи о том, что усиление карантина с 8 по 24 января может быть отменено, перенесено или скорректировано из-за снижения статистики заболеваемости COVID-19.
Впрочем главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Министерства здравоохранения Роман Родына заверил, что запланированное усиление противоэпидемических мер отменять никто не будет.
Степанов также ранее отвергал такой сценарий, ведь после новогодне-рождественских праздников прогнозируется увеличение количества больных COVID-19.
Также он пояснил, что снижение количества новых больных коронавирусом до и после длительных выходных связано с уменьшением проведения тестирований. Ведь в эти дни украинцы реже обращались за такой диагностикой.