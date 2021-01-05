Степанов рассказал о шансах избежать локдауна в Украине весной

В Украине есть шансы избежать тотального локдауна весной, если в январе ее граждане будут соблюдать правила жесткого карантина с 8 по 24 января.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Его выступление транслировалось на YouTube-канале Кабмина. Кроме того, отметил чиновник, ограничительные меры после праздников будут способствовать минимизации заболеваемости среди населения коронавирусом, гриппом и другими респираторными заболеваниями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"16 дней – это тот срок, который необходим нам, чтобы сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом не вводили никаких локдаунов, чтобы мы прошли пиковый рост заболеваемости гриппом. Чтобы мы до весны, до апреля-мая, не вводили локдауны, чтобы мы спокойно прошли эту волну распространения COVID-19", – объяснил логику действий правительства Степанов.

Также, подводя итог, министр добавил, что "каникулы" с 8 по 24 января позволят несколько разгрузить медицинскую систему государства. Следовательно, она сможет обслуживать всех пациентов с различными болезнями в нормальном режиме.

Карантинные ограничения, которые будут действовать с 8 по 24 января в Украине.

Напомним, в период усиленного карантина в Украине запретят работу:

заведений общественного питания (разрешено продавать еду с собой, осуществлять доставку)

магазинов, торгующих непродовольственными товарами;

кинотеатров, театров;

спортивных учреждений;

торгово-развлекательных комплексов;

всех образовательных учреждений (за исключением детсадов).

Что же касается учреждений, которые не будут закрывать, то в эту категорию попали:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

салоны красоты и парикмахерские (при условии предварительной записи, без ожидания своей очереди внутри помещения).

Также будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены. Не будут запрещать и работу общественного транспорта (количество пассажиров – не больше мест для сидения), железной дороги и авиатранспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL: