Степанов розповів, коли в Україні почнуть запроваджувати паспорти вакцинації

Розробка паспортів вакцинації проти коронавірусу для українців наразі на фінальній стадії. Сертифікати почнуть вводити тоді, коли в Україні буде провакциновано більшу кількість громадян.

Про це заявив глава МОЗ України Максим Степанов, повідомили в понеділок, 29 березня, на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Отримуватимуть COVID-паспорти ті українці, яким зроблять дві дози щеплення. У свідоцтві буде міститися інформація про те, коли людина вакцинована та який термін дії вакцини згідно з інструкцією.

За словами Степанова проєкт документа, над яким працюють МОЗ та Мінцифри, вже майже готовий, однак дата його запуску ще не погоджена.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розробити свою систему "паспортів вакцинації" за прикладом США і країн Євросоюзу.

Скриншот. МОЗ України у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, сертифікат здоров'я з вмістом інформації про вакцинацію від COVID-19, єдиний для громадян усіх 27 країн Європейського Союзу, буде введено з 15 червня 2021 року. Пізніше в МЗС України відповіли на введення паспорта вакцинації в ЄС.