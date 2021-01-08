Степанов назвав особливості коронавірусу в Україні

Особливістю зараження коронавірусом (COVID-19) в Україні є досить молодий вік пацієнтів.

Про це в п'ятницю, 8 січня, на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Останнім часом COVID-19 почало більше хворіти дітей і молоді до 30 та осіб до 40 років. І ця особливість, яку ми спостерігаємо по всій території України", – зазначив глава МОЗ.

Відзначимо, що станом на ранок п'ятниці, 8 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 105 169 випадки коронавірусної інфекції. З них 5 676 – виявлено за минулу добу. При цьому лише 5 131 пацієнтів побороли COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що коронавірус в країні "помолодшав" і змінився.

Також чиновник заявив про ймовірність збільшення захворюваності на COVID-19 після новорічних свят в Україні.