Степанов назвав області-рекордсмени щодо COVID-19 і заявив, що ситуація на межі критичності

Наразі найгірша ситуація з динамікою розповсюдження коронавірусу спостерігається в Києві, Хмельницькій, Миколаївській та Житомирській областях.

Про це під час брифінгу, який транслювався на YouTube-каналі Кабміну, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що тривожна тенденція зберігається загалом по Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У "червоній" зоні карантинних обмежень перебуває 11 областей. Загальна заповненість ліжок із киснем становить близько 58%, і вона продовжує зростати", – нагадав очільник МОЗ.

Кількість та відсоток зайнятих ліжок із киснем в Україні Пресслужба РНБО

"Якщо подивитися, де найбільш напружена ситуація, в яких регіонах, то це місто Київ, Хмельницька, Миколаївська, Житомирська область. Це ті регіони, де є найбільша заповненість ліжок із киснем. Всі вони на "червоному" рівні епідеміологічної безпеки. Ситуація достатньо важка, складна, на межі критичності", – підкреслив він.

Міністр також нагадав, що за минулий тиждень, з 29 березня до 4 квітня, в Україні від коронавірусу померли 2455 осіб, що на 400 більше, ніж позаминулого тижня. Крім того, зросла загальна кількість захворілих за тиждень і склала 103 497 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 6 квітня в Україні офіційно було підтверджено 1 769 164 випадки коронавірусної інфекції. З них 13 276 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 35 017 осіб (+430), а 1 362 379 пацієнтів (+10 240) повністю перемогли хворобу.