Степанов назвав область України, яка скоро потрапить у "червону" зону через COVID-19
Невдовзі Хмельницька область може потрапити до "червоної" карантинної зони через вкрай напружену ситуацію із коронавірусом.
Про це під час засідання Кабінету міністрів 31 березня, яке транслювалося на YouTube-каналі уряду, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, питання буде вирішено уже найближчим часом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Щодо решти областей, які поки не перебувають на "червоному " рівні небезпеки, найбільш напружена ситуація – у Хмельницькій області. Виходячи з показників, ми бачимо, що найближчими днями вона може бути переведена на "червоний" рівень епіднебезпеки", – сказав очільник МОЗ.
За його словами, тривогу викликають порушення епідеміологічних критеріїв, які викладені у постанові 1236.
"Один із головних елементів – треба саме зараз безумовне дотримання карантинних заходів. Світ іншого не вигадав", – підсумував Степанов.
Нагадаємо, у Львові міська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити локдаун до 12 квітня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що нині немає потреби вводити локдаун на всій території України. Адже там, де карантинні обмеження ввели раніше, ситуація вже стабілізувалася.
Тим часом мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці можуть закрити навчальні заклади й зупинити транспорт через стрімке поширення коронавірусної хвороби.
А в частині Полтавської області вирішили посилити карантин з 3 по 17 квітня.