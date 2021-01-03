Стали відомі кілька можливих варіантів зміни умов локдауну в Україні

В Офісі президента розглядають кілька варіантів подальших дій щодо локдауну з 8 січня, серед яких є і його скасування.

Про це повідомив Telegram-канал "Легітимний", близький до заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. Кейс локдауну нібито обговорюється тому, що його введення в момент, коли статистика зменшується, є "ідіостичним" рішенням.

"Це буде медійний "постріл собі в ногу" і козир для критики Зе-влади, а ось часткове полегшення локдауну і подальше скасування або його перенесення, буде "переможним кейсом" для влади", – сказано в повідомленні.

Серед варіантів розвитку ситуації з локдауном розглядаються наступні:

- скасувати повністю локдаун або перенести його запровадження;

- поетапно зняти деякі обмеження перед локдауном і під час його дії;

- замінити тотальний локдаун на карантин вихідного дня.

Також в повідомленні нагадали про власну інформації, опубліковану 21 грудня, про нібито підготовку в ОП пом'якшення локдауну через "красиву статистику", яку щодня показує Міністерство охорони здоров'я.

Локдаун можуть пом'якшити або скасувати Telegram Леґітимний

Нагадаємо, карантинні обмеження в Україні вводяться з 8 по 24 січня 2021 року. Заборона роботи в цей період поширюватиметься на:

заклади громадського харчування (дозволено продавати їжу на винос та адресно доставляти її);

магазини непродовольчих товарів;

кінотеатри, театри, фітнес-клуби, басейни;

торгово-розважальні центри;

проведення всіх розважальних, спортивних чи культурних масових заходів;

усі навчальні заклади, за винятком дитсадочків.

Карантин зимових канікул

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська заявила, що локдаун, який буде діяти в Україні з 8 січня, може тимчасово знизити кількість хворих на коронавірус, проте повністю на зупинить пандемію.