Стали известны несколько возможных вариантов изменения условий локдауна в Украине
В Офисе президента рассматривают несколько вариантов дальнейших действий по локдауну с 8 января, среди которых есть и его отмена.
Об этом сообщил Telegram-канал "Легитимный", близкий к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко. Кейс локдауна якобы обсуждается потому, что его введение в момент, когда статистика уменьшается, является "идиостическим" решением.
"Это будет медийный "выстрел себе в ногу" и козырь для критики Зе-власти, а вот частичное облегчение локдауна и последующая отмена или его перенос, будет являться "победным кейсом" для власти", – сказано в сообщении.
Среди вариантов развития ситуации с локдауном рассматриваются следующие:
- отменить полностью локдаун или перенести его введение;
- поэтапно снять некоторые ограничения перед локдауном и во время его действия;
- заменить тотальный локдаун на карантин выходного дня.
Также в сообщении напомнили о собственной информации, опубликованной 21 декабря, о якобы подготовке в ОП смягчения локдауна из-за "красивой статистики", которую ежедневно показывает Министерство здравоохранения.
Напомним, карантинные ограничения в Украине вводятся с 8 по 24 января 2021 года. Запрет работы в этот период будет распространяться на:
заведения общественного питания (разрешено продавать еду на вынос, и адресно доставлять ее);
магазины непродовольственных товаров;
кинотеатры, театры, фитнес-клубы, бассейны;
торгово-развлекательные центры;
проведение всех развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий;
все учебные заведения, за исключением детсадов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что локдаун, который будет действовать в Украине с 8 января, может временно снизить количество больных коронавирусом, однако полностью на остановит пандемию.