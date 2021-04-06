Сніг та температурні гойдалки: з'явився прогноз погоди на Благовіщення

У середу, 7 квітня, коли православні святкують Благовіщення, в Україні очікується мінлива погода: в одних регіонах похолодає та піде сніг, а в інших дощитиме й буде тепло.

Такий прогноз погоди оприлюднила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Вона уточнила, що такі перепади пояснюються тим, що на території нашої країни співіснуватимуть синоптичні процеси, пов'язані із затоком повітряної маси арктичного походження та вологого південного циклону.

В Україні пануватиме холодна арктична маса та вологий південний циклон Facebook Наталки Діденко

"Холодна повітряна маса організує низьку температуру повітря та навіть сніг із мокрим снігом на півночі, місцями у західних та центральних областях України. Температура повітря в цих регіонах опускатиметься до +1...+5 градусів. Східна частина опиниться в теплому секторі циклону, тому, наприклад, на Луганщині та Донеччині температура повітря досягатиме впродовж дня +14...+18 градусів!" – написала Діденко.

Вона додала, що там, де повітря буде теплішим, замість снігу йтимуть дощі. Зокрема, активний циклон принесе їх на схід, південь та в центральні області, які розташовані ближче до східної частини.

Стовпчики термометрів піднімуться до +9...+13 градусів, а в Луганській, Донецькій областях та на Запоріжжі – до +14...+18 градусів тепла.

"Нюанси. Вдень 7 квітня в західних областях України та у південній частині поміж опадами буде ще й час на прояснення. Взаємодія північних та південних атмосферних процесів зумовить посилення вітру до рвучкого, часом сильного", – написала метеорологиня.

У Києві на Благовіщення погода зміниться. Очікується похолодання до денних +3...+5 градусів, а дощ перетворюватиметься у мокрий сніг.

У Київ прийде похолодання та мокрий сніг Facebook Наталки Діденко

"Південно-західний вітер перейде на північний та північно-західний, буде поривчастим. Вихідними, 10-11 квітня, атмосфера вгомониться і компенсує оці всі найближчі весняні какибеки сонячною та теплою погодою", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер. Його швидкість сягатиме 15-20 м/с. Зокрема, погіршення умов очікується вдень у центральних, східних та південних регіонах.

Тим часом західну Україну, зокрема Львів, засипало снігом. Температура повітря там опустилася нижче нуля.