Снайпери ЗСУ провели стрільби поблизу фронту на Донбасі. Фото

На полігоні в Луганській області пройшли навчання снайперів однієї з бригад Збройних сил України, яка несе службу в зоні бойових дій.

Як повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook, стрільбами керували досвідчені інструктори. Зокрема, захисники України тренувалися непомічено підходити до цілі, облаштовувати свої позиції, а також влучно стріляти, враховуючи напрямок та швидкість вітру й інші особливості погоди.

В ході навчань снайпери ЗСУ показали високу майстерність. Facebook Операції Об'єднаних сил

Снайпер ЗСУ цілиться по мішені. Facebook Операції Об'єднаних сил

Практичні навчання снайперів ЗСУ відбувалися як вдень, так і вночі. Facebook Операції Об'єднаних сил

За словами снайперів, необхідного у їхній роботі результату можна домогтися лише постійною практикою.

"Наші хлопці виконують бойові стрільби по кілька разів на місяць. Працюють парами на робочій дистанції від 700 до 1200 метрів. На дистанції 1200 метрів кожен з бійців впевнено вражає грудну мішень. Працюють як вдень, так і вночі. Для роботи у темну пору доби використовують тепловізійні приціли", – розповів про деталі навчань командир взводу снайперів.

Навчання снайперів відбулися на одному з полігонів Луганщини. Facebook Операції Об'єднаних сил

Снайпер ЗСУ стріляє з гвинтівки. Facebook Операції Об'єднаних сил

Одним із завдань снайперів ЗСУ було непомітне підкрадання до цілі. Facebook Операції Об'єднаних сил

Воїни ЗСУ тренувалися влучно стріляти, враховуючи особливості погоди. Facebook Операції Об'єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці грудня артилеристи ЗСУ зі складу 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру провели масштабні навчання на Дніпропетровщині. Зокрема, вони передбачали стрільби із самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика".