Снайперы ВСУ провели стрельбы возле фронта на Донбассе. Фото

На полигоне в Луганской области прошли учения снайперов одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая несет службу в зоне боевых действий.

Как сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook, стрельбами руководили опытные инструкторы. В частности, защитники Украины тренировались скрытно подходить к цели, обустраивать свои позиции, а также метко стрелять, учитывая направление и скорость ветра и другие особенности погоды.

В ходе учений снайперы ВСУ показали высокую мастерство. Facebook Операции Объединенных сил

Снайпер ВСУ целится по мишени. Facebook Операции Объединенных сил

Практические занятия снайперов ВСУ проходили как днем, так и ночью. Facebook Операции Объединенных сил

По словам снайперов, необходимого в их работе результата можно добиться только постоянной практикой.

"Наши ребята выполняют боевые стрельбы по несколько раз в месяц. Работают парами на рабочей дистанции от 700 до 1200 метров. На дистанции 1200 метров каждый из бойцов уверенно поражает грудную мишень. Работают как днем, так и ночью. Для работы в темное время суток используют тепловизионные прицелы", – рассказал о деталях учений командир взвода снайперов.

Учения снайперов прошли на одном из полигонов Луганщины. Facebook Операции Объединенных сил

Снайпер ВСУ стреляет из винтовки. Facebook Операции Объединенных сил

Одной из задач снайперов ВСУ было скрытное подкрадывание к цели. Facebook Операции Объединенных сил

Воины ВСУ тренировались метко стрелять, учитывая особенности погоды. Facebook Операции Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря артиллеристы ВСУ из состава 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра провели масштабные учения в Днепропетровской области. В частности, они включали стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика".