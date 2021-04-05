Репост, помогайте пожалуйста!! На фронте обострение, погибшие, раненые, оккупанты стягивают войска к нашим границам. Каждый день обстрелы и работают снайпера.

В Киевский госпиталь привезли тяжело раненого сапера, нога, рука, бедро, все пулевые ранения. Четырёх воинов оккупанты убили, его спасли. Морпеху, которого привезли в тяжёлом состоянии отрезали кисть, один глаз не удалось спасти, пытаются спасти другой, но он пока не видит вообще. Все тело его в осколочных ранениях, но он держится. Ещё одному морпеху спасают ноги, делают операции. Таковы госпитальные будни.

В четверг мы едем в ирпенский госпиталь, там около 15 воинов с ампутацией ног, везём им соки, кофе, мясное, сыр, спортивные костюмы. Из отчетов. Я писала, что в марте мы с Вами купили квадрокоптеры , отчёты у меня на стр. в этом месяце уже есть заказ на 4 каски по 8 тыс для добровольцев, лекарство и квадрокоптеры, стоимость от 36 до 54 тыс грн. Разведка, очень важна на позициях.

В этом месяце я оплатила бойцу лекарства 11700 грн, отплатила анализы и лечение почти 12 тыс и купила лекарства на 9 тыс. Деньги что мне прислали из-за границы, я отдала тяжело раненым. Ситуация на фронте очень обостряется, прошу помогать кто чем может. Репост тоже большая помощь.

Карты для помощи 5375 4115 0042 7369 и 5358 3853 2000 2464 обе Монобанк

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.