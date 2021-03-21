Синоптики дали прогноз погоди на початок тижня в Україні

Погода в Україні з понеділка, 22 березня, буде хмарною, а в північних, західних і місцями центральних областях очікується невеликий мокрий сніг.

На інших територіях без істотних опадів. Про це свідчать дані на сайті Українського гідрометцентру (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

У вівторок, 23 березня, Україну накриє мокрий сніг, окрім західних областей. На південному сході прогнозують помірні опади.

Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а 23 березня у південній частині місцями будуть пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 морозу, а в південній частині – від 3 градусів тепла до 2 морозу, вдень 0...+5.

На Закарпатті – до 8 градусів тепла, в Карпатах вночі буде від 8 до 13 морозу, а вдень – 3...8 морозу.

У Києві та області на початку тижня прогнозують мокрий сніг, а 23 березня пройде без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1 до 3 градусів морозу, вдень +3...+5 тепла.

Погода в Україні 22 березня Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 березня Укргідрометцентр

24 і 25 березня температура повітря становитиме вночі від 1 до 6 морозу, в південно-східній частині близько 0 градусів. Вдень +1...+6 тепла, у західних і північних областях +3...+9 тепла.

У Карпатах 24 березня очікується невеликий сніг. Температура вночі 4...9 градусів морозу, вдень 0...5 морозу.

У столиці України 24-25 березня буде без істотних опадів. Температура вночі 2...4 морозу, вдень 5...7 градусів тепла.

Погода в Україні 24 березня Укргідрометцентр

Погода в Україні 25 березня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні у решту днів березня буде мінливою. Місяць видасться млявим і затяжним, а справжнє тепло прийде тільки на початку квітня.