В день народження геніального і народного поета Василя Симоненка разом із друзями пройшли місцями пов'язаними з його життям і діяльністю в Черкасах.

Мрію, щоб нарешті з'явився офіційний туристичний маршрут геніального митця в Черкасах.

У свій час я долучився до встановлення меморіальної дошки та ремонту будинку (подяка Черкаській обласній раді та її голові Володимира Гресю за підтримку), де розміщено Літературно-меморіальний музей Василя Симоненка. Тут міститься робочий кабінет відомого поета і журналіста. Нині ж "окрасою" цього історичного будинку першого черкаського банку став колишній ресторан дружини екс-очільника області з модньою, англомовною назвою.

Отож, відвідали сквер, де встановлено пам'ятник Василю Симоненку, будинок, де працював знаменитий шістдесятник і могилу поета на центральному цвинтарі міста. В місті є ще школа і бібліотека імені Василя Симоненка.

І трішки реальної оцінки пофігізму місцевої влади у ставленні до справжніх Героїв України:

на 14-44 наші квіти біля пам‘ятника Симоненку в центрі Черкас були першими і Єдиними. А що, десятки чиновників міста й області з небідними зарплатами і преміями нині святкують Різдво, бо міська влада локдаун знову скасувала.

Але, як завжди, ми залишаємося оптимістами і віримо у передбачення нашого Симоненка від 1962 року:

"Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його волячих жилах

Козацька кров клекоче і гуде!"

Нагадаю, що Фонд "Рідна країна" спільно з Національною радіокомпанією (президент – Віктор Набруско) зібрали, осучаснили та записали на аудіо-диск 17 творів Василя Симоненка у авторському виконанні. Вірші з компакт-диску "Лебеді материнства: живий голос Василя Симоненка" й сьогодні можна прослухати на нашому світоглядному сайті "Рідна країна" (ridna.ua).

Тут і виступ Василя Симоненка "Що я можу сказати про себе" і знамениті "Лебеді материнства", "Ти знаєш, що ти – людина", "Світ який – мереживо казкове…", "Де зараз ви, кати мого народу?"…

І, насамкінець, "вітання" від 20-річного Василя Симоненка вічним заробітчанам у владі та фанатам "російського та інших антиукраїнських світів":

Біля керма – запроданці, кастрати

Дрижать від жаху в немочі сліпій…

Коли б оту толоку розорати,

Шевченко міг би вирости на ній!"

1953 рік.

Пам‘ятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!

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