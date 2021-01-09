В день рождения гениального и народного поэта Василия Симоненко вместе с друзьями прошли местами связанными с его жизнью и деятельностью в Черкассах.

Мечтаю, чтобы наконец появился официальный туристический маршрут гениального художника в Черкассах.

В свое время я присоединился к установлению мемориальной доски и ремонта дома (благодарность Черкасском областном совете и голове Владимира Гресю за поддержку), где размещены Литературно-мемориальный музей Василия Симоненко. Здесь содержится рабочий кабинет известного поэта и журналиста. Сейчас же "украшением" этого исторического здания первого черкасского банка стал бывший ресторан жены экс-главы области с модными, англоязычным названием.

Итак, посетили сквер, где установлен памятник Василию Симоненко, дом, где работал знаменитый шестидесятник и могилу поэта на центральном кладбище города. В городе есть еще школа и библиотека имени Василия Симоненко.

И немного реальной оценки пофигизма местной власти в отношении настоящих Героев Украины:

на 14-44 наши цветы у памятника Симоненко в центре Черкасс были первыми и Единственными. А че,

десятки чиновников города и области с бедными зарплатами и премиями сейчас празднуют Рождество, потому что городские власти локдаун снова отменила.

Но, как всегда, мы остаемся оптимистами и верим в предсказания нашего Симоненко с 1962 года:

"Народ мой есть! Народ мой всегда будет!

Никто не перечеркнет мой народ!

Пощезнуть все оборотни и приблуды

И орды завоевателей-пришельцев!

Вы, незаконнорожденные палачей озверевших,

Не забывайте, уроды, нигде:

Народ мой есть! В его воловьих жилах

Казацкая кровь клокочет и гудит! "

Напомню, что Фонд "Родная страна" совместно с Национальной радиокомпанией (президент – Виктор Набруско) собрали, осовременили и записали на аудио-диск 17 произведений Василия Симоненко в авторском исполнении. Стихи с компакт-диска "Лебеди материнства: живой голос Василия Симоненко" и сегодня можно прослушать на нашем мировоззренческом сайте "Родная страна" ( ridna.ua ).

Здесь и выступление Василия Симоненко "Что я могу сказать о себе" и знаменитые "Лебеди материнства", "Ты знаешь, что ты – человек", "Мир входящему – кружево сказочное ...", "Где сейчас вы, палачи моего народа?" ...

И наконец, "приветствие" от 20-летнего Василия Симоненко вечным работникам во власти и фанатам "русского и других антиукраинских миров":

У руля – предатели, кастраты

Дрожат от ужаса в немощи слепой ...

Если бы эту субботник распахать,

Шевченко мог бы вырасти на ней! "

1953.

Помним нашу историю!

Чтим наших героев!

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