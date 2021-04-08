Шкільні канікули до кінця 2021 року в Україні: дати і де перейшли на дистанційне навчання

Найближчі канікули в школах України – літні – триватимуть з 1 червня до 31 серпня включно. Наступні, осінні, в новому 2021-2022 навчальному році заплановано на 25-31 жовтня.

Зимові канікули орієнтовно розпочнуться 27 грудня і триватимуть до 9 січня 2022 року. Так, Міністерство освіти щорічно дає свої рекомендації щодо дат канікул, однак, відповідно до закону, навчальні заклади можуть коригувати їх на свій розсуд.

Зокрема, на дати і тривалість канікул можуть впливати епідемічна ситуація, зокрема рівень захворюваності на COVID-19, погодні умови, регіональні особливості та інші фактори, залежно від яких школи можуть змінювати дати відпочинку дітей, призначати додаткові канікули або карантин.

Якщо на самоізоляції перебувають понад 50% учнів або працівників, а також у разі перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ, навчальний заклад йде на вимушений карантин.

Найближчі канікули в школах України – літні – триватимуть з 1 червня до 31 серпня включно Pixabay

Як працюють дитячі садки та школи в областях України

Станом на 8 квітня в "червоній" зоні перебувають 10 областей: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська. З 9 квітня до них приєднуються Запорізька та Хмельницька області.

В Івано-Франківську, Харкові та Житомирі з 5 квітня молодша школа (1-4 класи) відновила повноцінне навчання. Учні 5-11 класів навчаються дистанційно. Дитячі садки працюють у звичайному режимі.

У Чернігові з 8 квітня діє посилений карантин. З 12 квітня, додатково до шкіл, закривають і дитячі сади – відвідувати їх зможуть лише діти працівників медицини.

У Вінниці та Миколаєві карантин посилили з 3 до 12 квітня. Учні 1-11 класів навчаються в дистанційному режимі.

У "червоній" зоні перебувають 10 областей України Pixabay

На Закарпатті освітній процес також призупинено. Школярі перебувають на дистанційному навчанні.

У Львові до 12 квітня навчання в школах проходить дистанційно. У дитячих садках працюють лише чергові групи.

У Києві з 5 до 16 квітня школи й дитячі садки закрито на карантин. Усі школярі навчаються дистанційно. В області рекомендовано призупинити навчальний процес у дитячих садках, школах та інших навчальних закладах.

В Одесі учні 5-11 класів перебувають на онлайн-навчанні, а початкові класи – на очному.

У Полтавській області карантин посилили з 3 до 17 квітня. У звичайному режимі працюють тільки дитячі сади й початкова школа, усі інші навчальні заклади – на дистанційному навчанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві жорсткий локдаун можуть продовжити до 15 травня, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус не покращиться. Таке рішення може бути пов'язане з тим, що в травні очікуються тривалі вихідні.