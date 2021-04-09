Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19

В Україні за минулу добу, 8 квітня, госпіталізували 4936 осіб із діагнозом коронавірус або підозрою на інфікування. Найгірша ситуація із заповненістю лікарень спостерігається в Києві та області.

Про це говорять дані на порталі СОТА від Апарату РНБО України. Так, у столиці ліжка з киснем зайняті на 81,75, а в області – 79,59%.

Також критична ситуація спостерігається в:

  • Львівській області – 73,65%

  • Житомирській – 72,31%

  • Миколаївській – 74,96%

  • Одеській – 73,39%.

Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легенів, зафіксовано в Києві – 328, Харківській області – 154, Вінницькій – 85, Львівській – 81, Івано-Франківській – 80 і Запорізькій – 83.

Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19

Області-лідери за показником зайнятості ліжок інтенсивної терапії:

  • Київ – 82,85%

  • Львівська область – 79,41%

  • Харківська – 83,53%

  • Дніпропетровська – 73,58%

  • Чернівецька – 69,5%

  • Миколаївська – 76,85%

  • Сумська – 77,23%

  • Черкаська – 69,7%

Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19

Дані за регіонами:

Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19
Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19
Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19
Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19

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