Сайт КСУ "ліг" після указу Зеленського щодо Тупицького

Карина Бондаренко Суспільство 13:21, 27.03.2021 Оновлено: 13:36, 27.03.2021

У суботу, 27 березня, сайт Конституційного Суду України перестав працювати з невідомих причин.

Під час спроби переходу на нього користувачі бачать повідомлення "Помилка 403, доступ заборонено" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Це сталося після того, як президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення суддів Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Станом на 13:00 сайт був недоступний.

Сайт Конституційного Суду України.
ccu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

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