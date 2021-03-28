Росія відкриє ділянки для виборів до Держдуми в ОРДЛО – правозахисники

В окупованих районах Донецької і Луганської областей мають намір відкрити виборчі дільниці для взяття участі в голосуванні місцевих жителів на виборах у Росії.

Про це повідомили на сторінці Східної правозахисної групи у Facebook із посиланням на джерела. Зазначається, що йдеться про вибори в Державну думу Росії, які відбудуться восени 2021 року.

"За інформацією наших джерел, таке розпорядження окупаційним адміністраціям РФ в ОРДЛО було спущено з Кремля", – вказано в повідомленні.

За даними правозахисників, у РФ поставили окупаційним адміністраціям такі завдання:

забезпечення участі в голосуванні не менше ніж 50% жителів ОРДЛО (ті, які отримали паспорт РФ) від загальної кількості "громадян" РФ в ОРДЛО (250-350 тисяч);

забезпечення нормального процесу політичної агітації партій РФ на території ОРДЛО за участю місцевих "політичних діячів";

прискорення процесу видачі і збільшення кількості виданих паспортів РФ в ОРДЛО;

організація медійної кампанії від місцевих жителів і "політичних діячів" ОРДЛО з вимогою взяття участі в голосуванні на майбутніх виборах у ДД РФ;

підготовка виборчих дільниць і вибір приміщень, в яких будуть проводитися вибори.

"Такими діями РФ продовжує реалізацію стратегії гібридної війни проти України, мета Кремля – це де-факто повна інтеграція Луганської та Донецької областей у РФ", – підсумували в "СПГ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, член української делегації на переговорах у Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш заявив, що в РФ почалися активні розмови про проведення на окупованій території Донбасу голосування на виборах до Державної Думи Росії у вересні 2021 року.