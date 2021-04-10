Россия стягивает войска к границам с Украиной: Забродский объяснил военные маневры Кремля

Россия пытается укрепить свои позиции в минском формате и определиться относительно переговоров в Нормандском, но в тоже время нельзя откидывать возможность ее вторжения на территорию Украины.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал герой Украины, генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский. По его словам, с этим может быть связан самый масштабный за последние годы оперативно-стратегический маневр России вдоль границ с Украиной.

"Россия целенаправленно пытается склонить и Украину, и партнеров к принятию или отказу от определенных решений. Например, хочет укрепить свои позиции в минском формате и определиться относительно переговоров в Нормандском, и в то же время хочет продемонстрировать успешную "большую" политику собственным гражданам, так сказать – для "внутреннего" потребления", – отметил Забродский.

На уточнение OBOZREVATEL, собирается ли российский лидер Владимир Путин захватить на Донбасс, генерал-лейтенант отметил, что такое решение предусмотреть невозможно.

"Техническая и чисто военная возможность осуществить задуманное у них есть, реальность угрозы – не меньше. Если действительно конечная цель – развязать масштабную войну, тогда нужно отделять всю конспирологию, готовиться к войне, а государство – к обороне. В таком случае нас ждут более масштабные меры, чем, например, АТО или ООС. Если Россия давит чисто политически – это уже другой вид спорта", – подытожил Забродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе Россия активно использовала в войне против Украины силовые и пропагандистские методы. Таким образом агрессор провоцировал обострение обстановки, чтобы увидеть реакцию со стороны нашей страны и ее партнеров.