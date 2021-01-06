Різдво в Україні буде теплим та дощовим, – синоптикиня

На Різдво, 7 січня, в Україні очікується тепла та дощова погода. Однак подекуди випаде і мокрий сніг. Погіршення погоди по всій території країни спричинить циклон.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко. Вона також попередила, що в більшості регіонів спостерігатиметься і сильний вітер.

"Де випадатиме мокрий сніг, очікується його налипання – водії, обережно! Це найбільше стосується західних областей, Вінниччини, ввечері – Житомирщини та західних районів Київщини", – застерегла Діденко.

У східній частині України, в Дніпрі та його околицях, на Запоріжжі та в окупованому Криму опади, згідно з прогнозом, більш імовірні ввечері 7 січня. Вітер буде південно-східним, а на заході – північно-західним, поривчастим, часом до сильного.

Температура повітря у ніч проти Різдва триматиметься на рівні нуля. А вдень 7 січня очікується +2...+6 градусів, у південній частині +5...+12 градусів. На заході та північному сході України – 0...+3 градуси.

Щодо погоди у Києві, то там у день Різдва йтиме дощ, можливий також мокрий сніг. Вітер буде з південного сходу, поривчастий. Температура повітря у столиці – вночі близько нуля, вдень – +2...+4 градуси.

Похолодання та морози, як стверджує Діденко, прийдуть в Україну лише на Маланки та Василя – 13 і 14 січня.

"Пора вже розробити нові синоптично-колядницькі традиції – замість кожухів та вовняних хусток треба переходити на водонепроникні пуховики в українських орнаментах та шовкові хустки чи тоненькі шапки із вишивкою... І візьміть парасолі – різдвяну зірку захищати!" – пожартувала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Святвечір 6 січня Діденко спрогнозувала вологу погоду. Температура в різних областях коливатиметься від 0 до +6 градусів. А на півдні взагалі очікується потепління до +7...+13 градусів.

Тим часом ДСНС та Укргідрометцентр попередили, що погіршання погодних умов, яке почнеться 7 січня, збережеться і 8 січня. Це може призвести до небезпечних ситуацій на дорогах.