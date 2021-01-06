Рождество в Украине будет теплым и дождливым, – синоптик

На Рождество, 7 января, в Украине ожидается теплая и дождливая погода. Однако кое-где выпадет и мокрый снег. К ухудшению погоды по всей территории страны приведет циклон.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Она также предупредила, что в большинстве регионов будет наблюдаться и сильный ветер.

"Где будет выпадать мокрый снег, ожидается его налипание – водители, осторожно! Это больше касается западных областей, Винницкой области, вечером – Житомирщины и западных районов Киевщины", – предостерегла Диденко.

В восточной части Украины, в Днепре и его окрестностях, на Запорожье и в оккупированном Крыму осадки, согласно прогнозу, более вероятны вечером 7 января. Ветер будет юго-восточным, а на западе – северо-западным, порывистым, порой до сильного.

Температура воздуха в ночь перед Рождеством будет держаться на уровне нуля. А днем 7 января ожидается +2...+6 градусов, в южной части +5...+12 градусов. На западе и северо-востоке Украины – 0...+3 градуса.

Что касается погоды в Киеве, то там в день Рождества будет идти дождь, возможен также мокрый снег. Ветер ожидается с юго-востока, порывистый. Температура воздуха в столице – ночью около нуля, днем – +2...+4 градуса.

Похолодание и морозы, как утверждает Диденко, придут в Украину только на Маланки и Василия – 13 и 14 января.

"Пора уже разработать новые синоптически-колядничиские традиции – вместо кожухов и шерстяных платков надо переходить на водонепроницаемые пуховики в украинских орнаментах и шелковые платки или тоненькие шапки с вышивкой... И возьмите зонты – рождественскую звезду защищать!" – пошутила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сочельник 6 января Диденко спрогнозировала влажную погоду. Температура в разных областях будет колебаться от 0 до +6 градусов. А на юге вообще ожидается потепление до +7...+13 градусов.

Между тем ГСЧС и Укргидрометцентр предупредили, что ухудшение погодных условий, которое начнется 7 января, сохранится и 8 января. Это может привести к опасным ситуациям на дорогах.