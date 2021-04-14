П'ять регіонів стали епіцентрами COVID-19 в Україні

Олексій Тітофф Суспільство 08:55, 14.04.2021 Оновлено: 09:21, 14.04.2021

За останню добу, 13 квітня, епіцентрами коронавірусу (COVID-19) в Україні стали Київ та чотири області.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Так, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці – 1457, Харківській області – 1255, Львівській – 963, Одеській – 906 та Полтавській – 900.

Загалом у країні зафіксували 14 553 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.

Коронавірусом у світі заразилися понад 138 млн осіб. За минулий день виявили 735 486 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні на піку третьої хвилі коронавірусу стабілізувалася ситуація із захворюваністю і госпіталізацією хворих.

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