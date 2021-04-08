ПЦУ виграла судовий спір у УПЦ МП: церковники вказали на важливість події

Велика палата Верховного суду вперше ухвалила рішення, яким підтвердила можливість і законність переходів релігійних громад УПЦ МП (РПЦ в Україні) до Православної церкви України та відхилила заперечення Московського патріархату проти цього.

Засідання відбулося 6 квітня. Про це на сторінці в Facebook повідомила пресслужба ПЦУ.

Справа, яку розглядав суд, стосувалася переходу до Православної церкви України релігійної громади с. Сутківці Хмельницької області.

"Аби не допустити переходити до ПЦУ з усією релігійною громадою і фактично діючи проти волі самої релігійної громади, її настоятель звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним", – зазначила пресслужба.

Справу довгий час розглядали судові органи нижчих інстанцій. Їхні рішення 6 квітня переглянула Велика палата Верховного суду. Як наслідок, зміну підпорядкування релігійною громадою було визнано законною.

"Це рішення... має ключове значення, оскільки є першим у низці судових суперечок, ініційованих Російською православною церквою в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України до ПЦУ, ухваленим вищою судовою інстанцією України", – заявили церковники.

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