ПЦУ выиграла судебный спор у УПЦ МП: церковники указали на значимость события

Большая палата Верховного суда впервые приняла решение, которым подтвердила возможность и законность переходов религиозных общин УПЦ МП (РПЦ в Украине) к Православной церкви Украины и отклонила возражения Московского патриархата против этого.

Заседание состоялось 6 апреля. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба ПЦУ.

Дело, которое рассматривал суд, касалось перехода к Православной церкви Украины религиозной общиной с. Сутковцы Хмельницкой области.

"Не желая переходить к ПЦУ со всей религиозной общиной и фактически действуя против воли самой религиозной общины, ее настоятель обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным", – отметила пресс-служба.

Дело долгое время рассматривали судебные органы низших инстанций. Их решения 6 апреля пересмотрела Большая палата Верховного суда. В результате изменение подчинения религиозной общиной было признано законным.

"Это решение... имеет ключевое значение, поскольку является первым в ряду судебных споров, инициированных Русской православной церковью в Украине с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины в ПЦУ, принятым высшей судебной инстанцией Украины", – заявили церковники.

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