ПЦУ виграла судовий спір у УПЦ МП: церковники вказали на важливість події
Велика палата Верховного суду вперше ухвалила рішення, яким підтвердила можливість і законність переходів релігійних громад УПЦ МП (РПЦ в Україні) до Православної церкви України та відхилила заперечення Московського патріархату проти цього.
Засідання відбулося 6 квітня. Про це на сторінці в Facebook повідомила пресслужба ПЦУ.
Справа, яку розглядав суд, стосувалася переходу до Православної церкви України релігійної громади с. Сутківці Хмельницької області.
"Аби не допустити переходити до ПЦУ з усією релігійною громадою і фактично діючи проти волі самої релігійної громади, її настоятель звернувся до суду з позовом, в якому вимагав визнати цей перехід незаконним", – зазначила пресслужба.
Справу довгий час розглядали судові органи нижчих інстанцій. Їхні рішення 6 квітня переглянула Велика палата Верховного суду. Як наслідок, зміну підпорядкування релігійною громадою було визнано законною.
"Це рішення... має ключове значення, оскільки є першим у низці судових суперечок, ініційованих Російською православною церквою в Україні з початку активного процесу переходів релігійних громад України до ПЦУ, ухваленим вищою судовою інстанцією України", – заявили церковники.
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