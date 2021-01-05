Психологи визнали домашніх улюбленців "антистресами" під час віддаленої роботи

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
1,5 т.
Кішка перед комп'ютером

Психологи провели опитування 700 власників домашніх тварин, результати якого показали, що віддалена робота в присутності пухнастих компаньйонів викликала в людей менше стресу.

Як пише Mirror, 63% учасників дослідження заявили, що кішка їх заспокоювала, а 56% – що вони стали менш самотніми. Крім того, 53% респондентів зізналися, що їх підбадьорювали смішні витівки їхніх улюбленців під час робочого процесу.

Також люди розповіли, що звичні бесіди з колегами під час обідньої перерви вдома вони замінили розмовами з кішками. З огляду на те, що домашні вихованці стали невіддільною частиною робочого процесу в нових реаліях, експерти порадили їхнім господарям подбати про "ідеальний офіс і для них":

  • надати кішці місце для відпочинку поруч із господарем (картонну коробку або затишну лежанку).

  • Дозволити доступ до найвищої точки.

  • Переконатися, що в неї є місце для точіння кігтів і кілька іграшок.

За словами поведінкової психологині Джо Геммінґс, тварини поруч завжди створюють відчуття нормальності життя. Адже для чотирилапих друзів кожен день – це просто ще один день. А саме такого ставлення до подій дуже не вистачає багатьом людям.

"Є щось заспокійливе в тварині, яка не має найменшого уявлення про речі, які можуть викликати у всіх нас стрес. Тварини постійно живуть справжнім моментом, і їхня присутність є корисним нагадуванням про те, що потрібно робити те саме у світі, де ми легко можемо занадто турбуватися про те, що може трапитися в майбутньому", – пояснила вона.

Крім того, Геммінґс додала, що домашні улюбленці зараз також почуваються більш щасливими, ніж зазвичай, адже люди проводять із ними більше часу, працюючи з дому.

"Вони знижують рівень кортизолу та адреналіну в крові, утримуючи тривогу під контролем і зберігаючи спокій", – підсумувала психологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники дійшли висновку, що домашні собаки навчилися робити "очі цуценят" для того, щоб зблизитися з людьми. Саме так вони привертають увагу своїх господарів.

Психологія