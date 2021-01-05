Психологи признали домашних любимцев "антистрессами" при удаленной работе

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
1,5 т.
Кошка перед компьютером

Психологи провели опрос 700 владельцев домашних животных, результаты которого показали, что удаленная работа в присутствии пушистых компаньонов вызывала у людей меньше стресса.

Как пишет Mirror, 63% участников исследования заявили, что кошка их успокаивала, а 56% – что они стали менее одинокими. Кроме того, 53% респондентов признались, что их подбадривали смешные выходки их любимцев во время рабочего процесса.

Также люди рассказали, что привычные беседы с коллегами во время обеденного перерыва дома они заменили разговорами с кошками. Учитывая, что домашние питомцы стали неотъемлемой частью рабочего процесса в новых реалиях, эксперты посоветовали их хозяевам позаботиться об "идеальном офисе и для них":

  • предоставить кошке место для отдыха рядом с хозяином (картонную коробку или уютную лежанку).

  • Разрешить доступ к высокой точке.

  • Убедиться, что у нее есть когтеточка и несколько игрушек.

По словам поведенческого психолога Джо Хеммингс, животные рядом всегда создают ощущение нормальности жизни. Ведь для четырехлапых друзей каждый день – это просто еще один день. А именно такого отношения к событиям очень не хватает многим людям.

"Есть что-то успокаивающее в животном, которое не имеет ни малейшего представления о вещах, которые могут вызывать у всех нас стресс. Животные постоянно живут настоящим моментом, и их присутствие является полезным напоминанием о том, что нужно делать то же самое в мире, где мы легко можем слишком беспокоиться о том, что может произойти в будущем", – объяснила она.

Кроме того, Хеммингс добавила, что домашние любимцы сейчас также чувствуют себя более счастливыми, чем обычно, ведь люди проводят с ними больше времени, работая из дому.

"Они снижают уровень кортизола и адреналина в крови, удерживая тревогу под контролем и сохраняя спокойствие", – подытожила психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи пришли к выводу, что домашние собаки научились делать "щенячьи глаза" для того, чтобы сблизиться с людьми. Именно так они привлекают внимание своих хозяев.

Психология