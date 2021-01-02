Синоптики спрогнозували погоду в Україні в першу суботу 2021 року

В Україні в суботу, 2 січня, опадів не очікується, погода буде відносно теплою і сонячною.

Про це повідомляється в прогнозі на сайті Укргідрометцентру. Так, у всіх регіонах, за даними синоптиків, очікується мінлива хмарність. Дощі, які через циклон пройшли в низці областей 1 січня, підуть.

Найвищі показники вдень термометр покаже на півдні – від +4 до +9 (у Криму до +11) градусів.

На заході також буде тепло – від +4 до +8. У центральній частині країни прогнозується від +4 до +6.

У північних і південних областях очікується нижча температура – від +2 до +4 градусів.

Вночі по всій Україні, крім заходу, прогнозується 0 градусів або плюсові показники.

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях у темну пору доби можливий невеликий мороз – від -1 до -3 градусів.

У Києві та області погода буде теплою і сухою. Вдень від +4 до +6, вночі від 0 до +2 градусів.

Додамо, синопткиня Наталка Діденко також прогнозує, що 2 січня в Україні буде тепло і вигляне сонечко. Вона уточнила, що в ці дні циклон Lisa буде над Італією, а тому помірні або сильні опади будуть поза нашою країною.

Детальніше про те, якою буде погода в січні-2021, читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL: