Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в первую субботу 2021 года
В Украине в субботу, 2 января, осадков не ожидается, погода будет относительно теплой и солнечной.
Об этом сообщается в прогнозе на сайте Укргидрометцентра. Так, во всех регионах, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Дожди, которые из-за циклона прошли в ряде областей 1 января, уйдут.
Самые высокие показатели днем термометр покажет на юге – от +4 до +9 (в Крыму до +11) градусов.
На западе также будет тепло – от +4 до +8. В центральной части страны прогнозируется от +4 до +6.
В северных и южных областях ожидается более низкая температура – от +2 до +4 градусов.
Ночью по всей Украине, кроме запада, прогнозируется 0 градусов или плюсовые показатели.
Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой областях в темную пору суток возможен небольшой мороз – от -1 до -3 градусов.
В Киеве и области погода будет теплой и сухой. Днем от +4 до +6, ночью от 0 до +2 градусов.
Добавим, синоптик Наталка Диденко также прогнозирует, что 2 января в Украине будет тепло и выглянет солнышко. Она уточнила, что в эти дни циклон Lisa будет над Италией, а поэтому умеренные либо сильные осадки будут вне нашей страны.
Детальнее о том, какой будет погода в январе-2021, читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На Рождество в Украину придет похолодание до -14 градусов. По словам главы отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, основные морозы придутся на ночное время.
Народный синоптик Владимир Деркач также считает, что в январе 2021 года в Украину придет холод. По его мнению, он будет непродолжительным.