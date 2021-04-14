У період пандемії неможливо не думати про здоров'я і способах допомогти нашому організму. Один з них - прийом вітамінів. Але варто пам'ятати, що їх не можна приймати в хаотичному порядку.

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Можно ли подобрать витамины самостоятельно?

Стоит знать, что зачастую в аптечных витаминах бывают низкие дозировки. Это автоматически делает препарат дороже, так как нужно пить большее количество капсул, чтобы получить дневную норму витамина. Такие препараты — пустышки, в лучшем случае для организма они не принесут никакой пользы, в худшем их прием может привести к более тяжелым последствиям.

На IHerb тоже встречаются некачественные препараты. Часто производители кладут более дешевые нерабочие формы препаратов, что автоматически делает эти витамины бесполезными. Либо в таких нутрицевтиках низкие неэффективные дозировки.

Возможно, перед тем как заказать витамины, вы решили подойти к делу ответственно, и сдать анализы. И тут возникает вопрос: вы сами их себе назначили или вам помог специалист? А если вы пьете поливитамины, уверены ли вы в том, что они вам подходят? Ведь закрыть дефициты одной лишь банкой невозможно.

Даже если вы подобрали витамины самостоятельно, купили много препаратов, в активных формах и хороших дозировках, не стоит исключать проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Я часто видела в анкетах пациентов, что они пили много различных препаратов, а результата не было. Причина такая: из-за сниженной кислотности, ферментативной активности и плохого оттока желчи витамины плохо усваиваются.

Какой специалист поможет с подбором витаминов?

В первую очередь необходимо сдать анализы, а для правильной и корректной расшифровки — обратиться к нутрициологу. Именно этот специалист сможет в комплексе оценить всю картину, увидеть подводные камни, сопутствующие заболевания и назначит необходимые препараты в правильных формах и рабочих дозировках, которые вам точно помогут.

Как долго пить витамины?

В этом вопросе все индивидуально, а ответ покажут только ваши анализы. Если у вас абсолютно здоровый желудочно-кишечный тракт или вы пьете параллельно с нутрицевтиками препараты для поддержки работы ЖКТ, тогда результат не заставит себя ждать уже через два-три месяца.

Instagram Нины Ходаковской

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