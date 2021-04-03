Поважаю тебе, Америка. І зневажаю тебе, країна-окупант. Незважаючи на всю багаторічну пропаганду, справи завжди будуть говорити більше, ніж слова.

Справи взагалі кажуть в першу чергу – про людину, про країну, про націю. Можна скільки завгодно кричати "а ось ваша Америка..." – так само як "а ось ваш Порошенко!".

Можна забути про те, хто тобі допоміг технікою, продовольством, технологіями у Другій світовій. Можна брехати своєму народу, що 12 млн американців ніби-то голодують. Що вони теж лізли у військові конфлікти, значить, і росіянам, можна, "а чо".

Але пацюк пацюком і залишиться. Одягнений в американські і європейські костюми, що носить швейцарський годинник, що везе свою дупу в німецькому автомобілі, навчаючи свого сина в Лондонській школі. Він своїми вчинками все-одно знову і знову показує, що він пацюк.

Фу.

Бридко.

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