Уважаю тебя, Америка, и презираю тебя, страна-оккупант!
Уважаю тебя, Америка. И презираю тебя, страна-оккупант. Несмотря на всю многолетнюю пропаганду, дела всегда будут говорить больше, чем слова.
Дела вообще говорят в первую очередь – о человеке ли, о стране, о нации. Можно сколько угодно кричать "а вот ваша Америка..." – так же как "а вот ваш Порошенко!".
Можно забыть о том, кто тебе помог техникой, продовольствием, технологиями во Второй мировой. Можно врать своему народу, что 12 млн американцев якобы голодают. Что они тоже лезли в военные конфликты, значит, и русским можно, "а чо".
Но крыса крысой и останется. Одетая в американские и европейские костюмы, носящая швейцарские часы, везущая свою задницу в немецком автомобиле, обучающая своего отпрыска в Лондонской школе. Она своими поступками все-равно снова и снова показывает, что она крыса.
Фу.
Мерзко.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.