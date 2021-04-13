Посівний календар на травень 2021 року: коли та що краще садити

Місячний посівний календар на травень 2021 року допоможе садівникам-городникам розпланувати роботу на ділянці з урахуванням найбільш сприятливих днів для посадки тих чи інших рослин.

Так, на третій місяць весни припадає основна частина турбот. Люди висаджують культури, які не встигли висадити в квітні, удобрюють землю, упорядковують чагарники, газони, дерева і клумби. Як організувати роботу в саду й на городі з урахуванням впливу Місяця, розповідає OBOZREVATEL.

Сприятливі дні для посівів і посадок у травні 2021 року

У цілому сприятливими для посівів і посадок будь-яких рослин є дні 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28 і 29 травня.

На травень випадає основна частина робіт на землі Pixabay

Несприятливі дні для посівів і посадок у травні 2021 року

Згідно з місячним календарем, 3, 4, 10, 11, 26, 30 і 31 травня не рекомендується займатися посівом, посадкою або пересадкою будь-яких рослин.

Посівний календар на травень 2021 року

Місячний посівний календар на травень 2021 року zelenasadyba.com.ua

Місячний посівний календар на травень 2021 року в Україні zelenasadyba.com.ua

Фази Місяця в травні 2021 року

Повний місяць – 26 травня.

Молодик – 11 травня.

Зростаючий Місяць – з 12 по 25 травня.

Спадаючий Місяць – з 1 по 10 травня і з 27 по 31 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Вазіра Мартазінова спрогнозувала, що квітень і травень 2021 року будуть відрізнятися нестійкою погодою. Зокрема, тепло й холод, за її словами, будуть змінювати одне одного кожні 4-5 днів.