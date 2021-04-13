Посевной календарь на май 2021 года: когда и что лучше садить

Лунный посевной календарь на май 2021 года поможет садоводам-огородникам распланировать работу на участке с учетом наиболее благоприятных дней для посадки тех или иных растений.

Так, на третий месяц весны выпадает основная часть хлопот. Люди высаживают культуры, которые не успели высадить в апреле, удобряют землю, приводят в порядок кустарники, газоны, деревья и клумбы. Как организовать работу в саду и огороде с учетом влияния Луны, рассказывает OBOZREVATEL.

Благоприятные дни для посевов и посадок в мае 2021 года

В целом благоприятны для посевов и посадок любых растений дни 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 28 и 29 мая.

На май выпадает основная часть работ на земле Pixabay

Неблагоприятные дни для посевов и посадок в мае 2021 года

Согласно лунному календарю, 3, 4, 10, 11, 26, 30 и 31 мая не рекомендуется заниматься посевом, посадкой или пересадкой каких-либо растений.

Посевной календарь на май 2021 года

Лунный посевной календарь на май 2021 года zelenasadyba.com.ua

Лунный посевной календарь на май 2021 года в Украине zelenasadyba.com.ua

Фазы Луны в мае 2021 года

Полнолуние – 26 мая.

Новолуние – 11 мая.

Растущая Луна – с 12 по 25 мая.

Убывающая Луна – с 1 по 10 мая и с 27 по 31 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Вазира Мартазинова спрогнозировала, что апрель и май в 2021 году будут отличаться неустойчивой погодой. В частности, тепло и холод, по ее словам, будут сменять друг друга каждые 4-5 дней.