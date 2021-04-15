Почався потужний метеорний потік Ліриди: коли та де побачити в Україні

Починаючи з середи, 14 квітня, у Північній півкулі можна спостерігати Ліриди – один із найдавніших метеорних потоків, відомих людям.

Пік цього потужного зорепаду припадає на 21-22 квітня: в цей час можна буде побачити близько трьох метеорів на хвилину. OBOZREVATEL розповідає докладніше про явище, а також про те, за яких умов найкраще його спостерігати.

Ліриди можна спостерігати щороку в другій половині квітня в нічному небі над Північною півкулею. Їхній радіант розташований у сузір'ї Ліри, повідомляється на сайті NASA.

Джерело метеорного потоку – скупчення пилу й дрібних уламків комети C/1861, крізь яке кожного року проходить Земля, подорожуючи своєю орбітою навколо Сонця.

Ці уламки згорають, потрапляючи до земної атмосфери, проте найбільші з них можуть долітати до поверхні Землі.

Ліриди відомі високою швидкістю метеорів – до 49 кілометрів на секунду. Крім того, це один із найдавніших відомих історії потоків: спостереження над ним налічує понад 2600 років.

Перша згадка про потік міститься в короткій хроніці стародавнього Китаю "Цзо-чжуань" і датується 687 роком до нашої ери.

2021 року складаються не дуже сприятливі умови для спостереження метеорів – через яскравий Місяць, який увійде у фазу повні 27 квітня.

Найкраще Ліриди спостерігати на світанку, в місцевості, віддаленій від вогнів міста, бажано на відкритому просторі: в степу або на березі водойми.

Ті, хто під час "падіння" зірок загадує бажання, зможуть загадати кілька, адже за ясної погоди можна буде побачити десятки метеорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше астрономи виявили в космосі загиблих "попередниць" Землі. Чотири зірки, що перетворилися на білих карликів, припинили своє існування близько 10 мільярдів років тому.