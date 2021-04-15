Начался мощный метеорный поток Лириды: когда и где увидеть в Украине

Начиная со среды, 14 апреля, в Северном полушарии можно наблюдать Лириды – один из древнейших метеорных потоков, известных людям.

Пик этого мощного звездопада приходится на 21-22 апреля: в это время можно будет увидеть около трех падающих метеоров в минуту. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о явлении, а также о том, при каких условиях лучше всего его наблюдать.

Лириды можно наблюдать ежегодно во второй половине апреля в ночном небе над Северным полушарием. Их радиант находится в созвездии Лиры, сообщается на сайте NASA.

Источник метеорного потока – скопление пыли и мелких обломков кометы C/1861, сквозь которое каждый год проходит Земля, путешествуя по своей орбите вокруг Солнца.

Эти обломки сгорают, попадая в земную атмосферу, однако самые крупные из них могут долетать до поверхности Земли.

Лириды известны высокой скоростью метеоров – до 49 километров в секунду. Кроме того, это один из древнейших известных истории потоков: наблюдения над ним насчитывает более 2600 лет.

Первое упоминание о потоке содержится в короткой хронике древнего Китая "Цзо-чжуань" и датируется 687 годом до нашей эры.

В 2021 году складываются не слишком благоприятные условия для наблюдения метеоров – из-за яркой Луны, которая войдет в фазу полнолуния 27 апреля.

Лучше всего Лириды наблюдать на рассвете, в местности, удаленной от огней города, желательно на открытом пространстве: в степи или на берегу водоема.

Те, кто при виде падающих звезд загадывают желание, смогут загадать несколько, так как при ясной погоде можно будет увидеть десятки метеоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрономы обнаружили в космосе погибших "предшественниц" Земли. Четыре звезды, превратившиеся в белых карликов, прекратили свое существование около 10 миллиардов лет назад.