'Пласт' відзначив 109-ту річницю першої присяги Всесвітнім онлайн-марафоном. Відео

Найбільша молодіжна організація України "Пласт" Всесвітнім онлайн-марафоном відзначила 109-ту річницю Дня першої пластової присяги.

Про це повідомляє видання "Еспресо". Подія відбулася у понеділок, 12 квітня. Марафон тривав сім годин (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"У квітні 1912 року перші пластові гуртки очолювані засновником організації Олександром Тисовським склали присягу, чим дали поштовх для розвитку організації аж на понад сотню років. Цьогоріч весь пластовий загал відзначає 109-ту річницю від дня складання Першої Пластової Присяги – обіцянки, яка є найважливішим етапом для усіх скаутів", – пише видання.

Зазначається, що уже вдруге через пандемію коронавірусу, захід проводять в онлайн-форматі –команди декількох осередків Пласту в Україні об’єднались для проведення всесвітнього марафону.

Трансляція заходу відбувалась з двох найбільших пластових осередків України – Києва та Львова, а протягом марафону до привітання пластунів долучались осередки організації з-за кордону (США, Канади, Великої Британії, Франції, Аргентини, Іспаніії, Данії) та осередків з усієї України – від заходу до сходу.

"Звісно, онлайн має свої особливості – було комунікаційно важче, але охоплення дає значний результат. Завжди більшість моєї команди – це підлітки-пластуни і я щаслива спостерігати тяглість поколінь в подібних ініціативах. Захід дуже зарядив і команду, і гостей – ми вдячні кожному, хто знайшов час долучитись і не поцурався онлайну – було справді чудово", – зазначила координаторка заходу від київського осередку Пласту Анна Бондаренко.

Як сказано у матеріалі, до святкування заходу долучились 7 країн та 28 пластових осередків.

"Свою програму мали всі, незалежно від віку – найменші пластуни майстрували та слухали історії, старші змагались за призи на онлайн-квесті, а наприкінці вечора відбулась імпровізована "ватра" – музичний концерт за участі відомих пластунів та музичних виконавців – Ярослава Юрчишина, Наталії Кияк, Андрія Лузана", – зазначається у матеріалі.