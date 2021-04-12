'Пласт' отметил 109-ю годовщину первой присяги Всемирным онлайн-марафоном. Видео

Самая большая молодежная организация Украины "Пласт" Всемирным онлайн-марафоном отметила 109-ю годовщину Дня первой пластовой присяги.

Об этом сообщает издание "Эспрессо". Событие состоялось в понедельник, 12 апреля. Марафон длился семь часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"В апреле 1912 года первые пластовые кружки возглавляемые основателем организации Александром Тисовским приняли присягу, чем дали толчок для развития организации до более сотни лет. В этом году вся пластовая общественность отмечает 109-ю годовщину со дня составления Первой пластовой присяги – обещания, которое является важнейшим этапом для всех скаутов", – пишет издание.

Отмечается, что уже второй раз из-за пандемии коронавируса, мероприятие проводят в онлайн-формате – команды нескольких ячеек Пласта в Украине объединились для проведения всемирного марафона.

Трансляция мероприятия происходила из двух крупнейших пластовых ячеек Украины – Киева и Львова, а в течение марафона к поздравлению пластунов приобщались ячейки организации из-за рубежа (США, Канады, Великобритании, Франции, Аргентины, Испаниии, Дании) и ячеек со всей Украины – от запада до востока.

"Конечно, онлайн имеет свои особенности – было коммуникационно труднее, но охват дает значительный результат. Всегда большинство моей команды – это подростки пластуны и я счастлива наблюдать преемственность поколений в подобных инициативах. Запад очень зарядил и команду, и гостей – мы благодарны каждому, кто нашел время присоединиться и не постеснялся онлайна – было действительно замечательно", – отметила координатор мероприятия от киевской ячейки Пласта Анна Бондаренко.

Как сказано в материале, к празднованию мероприятия присоединились 7 стран и 28 пластовых ячеек.

"Свою программу имели все, независимо от возраста – самые маленькие пластуны мастерили и слушали истории, старшие соревновались за призы на онлайн-квесте, а в конце вечера состоялся импровизированный "костер" – музыкальный концерт с участием известных пластунов и музыкальных исполнителей – Ярослава Юрчишина, Натальи Кияк, Андрея Лузана", – отмечается в материале.