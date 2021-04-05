Суд назвав перевірку робіт Шкарлета на плагіат незаконною

Комітет із питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) перевіряв роботи міністра освіти та науки Сергія Шкарлета на плагіат незаконно.

Відповідне рішення було винесено Окружним адміністративним судом Києва. Про це в понеділок, 5 квітня, повідомив сам глава МОН у своєму Telegram-каналі.

Позов до суду про незаконність дій комітету подав Шкарлет. Він заявив, що "в судовому порядку захистив своє ім'я як вченого, який ніколи не займався плагіатом".

"Тому всіх своїх політичних опонентів, які намагалися на цьому побудувати цілу кампанію із дискредитації, щиро вітаю з очікуваним фіаско", – написав міністр.

Він вважає, що на деякий час комітет "перетворився на інструмент маніпуляцій".

"Тут йдеться не про мене, а про те, що зловживання повноваженнями й особисті інтереси окремих чиновників дискредитують інституційні основи академічної доброчесності", – вважає Шкарлет.

Він додав, що рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених "має ухвалюватися виключно в межах чинного законодавства, уповноваженими структурами й тільки на підставі доведених фактів".

У коментарі "Українській правді. Життя" представники НАЗЯВО повідомили, що рішення суду коментувати ще не можуть, оскільки його офіційно поки не опублікували та станом на 5 квітня копія документа до них не надходила.

Водночас комітет у разі задоволення позову міністра має намір оскаржити таке рішення в апеляційному суді.

"Вважаємо, що комітет із питань етики Національного агентства діяв у межах своїх повноважень та чинного законодавства. Жодної політичної упередженості під час ухвалення оскаржуваного рішення не було", – вказано в заяві.

Також там розповіли, що це не перший позов до Національного агентства з подібними вимогами.

Два з них було задоволено судами першої та апеляційної інстанції. В одній зі справ суд задовольнив апеляцію Національного агентства та закрив провадження у справі, розповіли в НАЗЯВО.

"Крапку в цих процесах поставить Верховний суд, оскільки зараз немає правозастосовної практики в зазначеній категорії справ", – повідомили представники комітету.

Нагадаємо, раніше в Нацагентстві виявили плагіат у роботах міністра освіти та науки Шкарлета. Їхній аналіз показав, що в чотирьох публікаціях було допущено використання текстових запозичень без посилання на джерело.

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