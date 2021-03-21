Під Києвом викрили псевдоцентр реабілітації, де катували людей

Під Києвом в Ірпені правоохоронці викрили "реабілітаційний центр", де знущалися з людей. Цей псевдоцентр і його співробітники формально не мали ніяких прав на проведення лікування.

Копи виявили псевдоцентр після того, як на вулиці троє невідомих зв'язали чоловіка і силою заштовхали в автомобіль. Про це йдеться в повідомленні пресцентру Нацполіції.

Поліція встановила місцезнаходження автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою був один із реабілітаційних центрів, у селі Петропавлівська Борщагівка. У ньому незаконно утримувалися з невідомих причин кілька десятків людей, більшість з яких не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність. Люди перебували в суворих умовах, з решітками на вікнами, виходити на вулицю категорично заборонялося. Утриманці центру піддавалися тортурам.

До створення псевдоцентру причетні шестеро осіб, п'ятеро з яких затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вони укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі гроші за їх лікування, а в реаліях – лікування не здійснювали, а скоювали тортури над людьми. Нині правоохоронці розшукують шостого фігуранта події і встановлюють інших осіб, причетних до цього правопорушення.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Винним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові викрили "реабілітаційний центр", де незаконно утримували сімох людей. Їх змушували вживати невідомі ліки і регулярно били.