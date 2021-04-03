Під Харковом поліцейський пропонував понюхати свої шкарпетки і називався інопланетянином. Відео

28 березня в місті Люботин Харківської області поліцейський зупинив машину під час розмови з водієм дивно поводився – представлявся інопланетянином, відмовлявся показувати документи і пропонував понюхати свої шкарпетки.

Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Так, правоохоронці стояли на узбіччі без освітлення і з невідомої причини зупинили авто, яке проїздило повз.

Потім співробітники поліції підійшли до водія і заявили, що у машини не горить підсвічування номера. За це водій раніше сплатив штраф і все відремонтував.

Після цього патрульний поцікавився у чоловіка, хто він такий і куди їде, на що той поставив таке ж питання і поліцейський відповів: "Я інопланетянин".

"Мене Андрій звуть, Іванович! Будеш мої шкарпетки дивитися? Можу тобі тільки їх показати, більше нічого. Хочеш їх подивитися? Вони у мене діряві і брудні, будеш нюхати?" – говорив співробітник правоохоронних органів.

Як пише "Сегодня", після оприлюднення відео до водія Максима з вибаченнями дзвонив начальник патрульного.

"Начальник відділення і його заступник з превентивної роботи отримали догани. Двоє працівників групи реагування патрульної поліції попереджені про неповну службову відповідність", – розповіла прессекретарка поліції Анна Третьякова.

Зазначається, що після інциденту чоловік не став писати скаргу на дії патрульних.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Суворовському районі Одеси стався конфлікт між співробітницею поліції і цивільними. До того ж жінка вела себе зухвало – матюкалася і кидалася на людей.