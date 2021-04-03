Под Харьковом полицейский предлагал понюхать свои носки и назывался инопланетянином. Видео

28 марта в городе Люботин Харьковской области полицейский остановил машину и в ходе разговора с водителем странно себя вел – представлялся инопланетянином, отказывался показывать документы и предлагал понюхать свои носки.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Так, правоохранители стояли на обочине без освещения и по неизвестной причине остановили авто, которое проезжало мимо.

Затем сотрудники полиции подошли к водителю и заявили, что у машины не горит подсветка номера. За это водитель ранее оплатил штраф и все отремонтировал.

После этого патрульный поинтересовался у мужчины, кто он такой и куда едет, на что тот задал такой же вопрос и полицейский ответил: "Я инопланетянин".

"Меня Андрей зовут, Иванович! Будешь мои носки смотреть? Могу тебе только их показать, больше ничего. Хочешь их посмотреть? Они у меня дырявые и грязные, будешь нюхать?" – говорил сотрудник правоохранительных органов.

Как пишет "Сегодня", после обнародования видео к водителю Максима с извинениями звонил начальник патрульного.

"Начальник отделения и его заместитель по превентивной работе получили выговоры. Двое работников группы реагирования патрульной полиции предупреждены о неполном служебном соответствии", – рассказала пресс-секретарь полиции Анна Третьякова.

Отмечается, что после инцидента мужчина не стал писать жалобу на действия патрульных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Суворовском районе Одессы произошел конфликт между сотрудницей полиции и гражданскими. При этом женщина вела себя вызывающе – материлась и бросалась на людей.