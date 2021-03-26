Росії ніяк не вдається подолати чорну смугу. Невдачі переслідують путінський режим по п'ятах, погрожуючи звести на той світ якщо не особисто Путіна, то російський народ, що потрапив в його чіпкі чекістські руки.

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На седьмой год оккупации Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей "жить стало лучше, жить стало веселее" — это заметно невооружённым глазом. За чертой бедности в России 40% населения, однако власти обсуждают новые налоги и повышение пенсионного возраста до 70 лет. По итогам 2020 года "Газпром", который величают "национальным достоянием", впервые с дефолта 1998-го получил убыток в размере 9,25 млрд долл., а самой быстрорастущей отраслью услуг стали похороны.

Если уж заговорили о чёрных полосах, в понедельник, 22 марта, в Евросоюзе разразился неприятный скандал, в котором оказалось замешано Генеральное консульство РФ в Страсбурге. Как сообщили французские СМИ, полиция подозревает сотрудника дипмиссии (по слухам, 40-летнего водителя консула) в воровстве и продаже краденых велосипедов. Как считают полицейские, с января 2020 года со своего аккаунта на сайте объявлений он продал 300 байков на общую сумму 100 тыс. евро. Судя по "оборотам", в деле могут быть замешаны и другие лица. Бесконечный круговорот велосипедов на территории дипмиссии как минимум должен был вызывать вопросы у других сотрудников.

Вора поймали по воле случая, когда тот украл велосипед, припаркованный у здания Совета Европы (символично). Владельцем байка оказался Алан Фонтанель, бывший вице-бургомистр Страсбурга, муниципальный советник городской счётной палаты, член президентской партии "Вперёд, Республика!" (символично вдвойне). Его супруга Мари Фонтанель работала советницей Эммануэля Макрона, а сейчас является постоянным представителем Франции в Совете Европы (символично втройне).

Велосипед был любимым и недешёвым, и Фонтанель просматривал сайты объявлений в надежде, что вор выставит его на продажу. Ему повезло, и в одно прекрасное утро это случилось — на местном сайте появилось объявление о продаже нескольких велосипедов, среди которых оказался байк политика. Он обратился в полицию, и каково было их удивление, когда продавец назначил встречу у ворот Генерального консульства РФ в Страсбурге.

На встречу продавец прибыл не один, а в сопровождении второго лица, выступавшего в роли "переводчика" (задержать его не удалось, так как у него оказался дипломатический паспорт). В придачу к велосипеду прилагалась накладная с печатью дипмиссии. 14 февраля незадачливого продавца на сутки задержала полиция, потом выпустила под обязательство являться на допросы, но его и след простыл.

Как сообщили в дипмиссии, сотрудник заболел и 18 февраля покинул негостеприимную Францию. В Генеральном консульстве РФ в Страсбурге также заявили, что "тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными". Как тонко подметили в одном из российских изданий, не "лживые" инсинуации, а "бездоказательные", и это, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы.

Новость мгновенно облетела ЕС, вызывая, у одних смех, у других – негодование. Как бы то ни было, теперь, завидя российскую делегацию в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), европейцы будут не только держать фигу в кармане, но и проверять, на месте ли их велосипеды, часы и бумажник. Казалось бы, после дела о контрабанде кокаина, к которому якобы имело отношение российское посольство в Буэнос-Айресе, дипломатов трудно удивить. Но россияне, молодцы, сумели повторить.

Чёрная полоса продолжается. В четверг, 25 марта, стало известно, что "официальная делегация из КНР", которую в начале марта во временно оккупированном Крыму принимали аксёновцы, никакая не делегация, а группа челноков — предпринимателей, торгующих на московских рынках. Это следует из журналистского расследования, которое опубликовало интернет-издание "Медуза".

Надо отметить, что о визите никто бы и не узнал (и, соответственно о его разоблачении), если бы не роспропаганда, которая освещала сие событие. К примеру, на одной из интернет-площадок, в очередной раз провалив все явки и пароли, написали, что "депутат Верховной рады Украины от фракции „Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым, назвав его „ответным ходом" на действия Киева в ситуации с заводом „Мотор Сич"".

Более многословным оказался политолог, директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Ганжара, который так описал визит: "Нас посетила официальная делегация из КНР, представители китайского бизнеса. Это был первый визит иностранной делегации после того, как наша страна и весь мир начали потихоньку выходить из условий ковидной реальности. И, как нам видится, те встречи, которые прошли у китайской делегации с представителями крымского правительства, деловыми кругами полуострова, несут хорошую, серьёзную перспективу экономического сотрудничества Крыма и Китая. Китайцев интересуют ключевые отрасли крымской экономики: туризм, сельское хозяйство, наше винодельческое направление. Визит был ознакомительного характера. Но китайцы в ближайшее время планируют вернуться и подписать контракты, которые открывают для полуострова новое окно возможностей с точки зрения формирования внешних экономических связей".

В российском информпространстве начали обсуждать, что "в отношениях Китая и Украины установилось напряжение", "КНР меняет свою позицию по Крыму", Китай "продемонстрировал своё намерение инвестировать в российский регион, вокруг которого ведутся территориальные споры" и тому подобное. К слову, российские власти лучше бы за Дальним Востоком присматривали. А то с такими темпами, глядишь, и протестный Хабаровск, который Центробанк России решил демонстративно убрать с 5-тысячной купюры, начнут рисовать на юанях…

Оказалось, вся эта история — бред сивого мерина (или кобылы). Никакой "официальной делегации из КНР" не было. Ровно, как и "серьёзной перспективы экономического сотрудничества Крыма и Китая" и какого-то там "окна возможностей" для оккупационных властей.

Как удалось выяснить журналистам интернет-издания "Медуза", все трое участников "делегации" на самом деле давно живут в России. По словам представителей китайской диаспоры, которые опознали соотечественников по фото- и видео, во временно оккупированный Крым ездили Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай. Все трое тесно связаны друг с другом и торгуют на московских оптово-розничных рынках. Двое из них являются совладельцами небольшой компании "Хао Лан", зарегистрированной в Китае, которая специализируется на производстве кожевенных, меховых и перьевых изделий и продаже обуви.

Да, некрасиво получилось. Но России не привыкать… Ждём оправданий в духе "кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!"

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