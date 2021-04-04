Одіозний одеський ресторатор потрапив у мовний скандал через своє інтерв'ю

Марина Погорілко Суспільство 00:06, 5.04.2021

Одеський ресторатор Савелій Лібкін потрапив у мовний скандал, наполігши, щоб його інтерв'ю українському виданню Liga.Life не перекладали на українську мову.

На це у своєму Facebook звернув увагу український історик і журналіст Вахтанг Кіпіані, зазначивши, що ще декілька років тому називав його "русскій фашист" через "клінічну українофобію" одесита.

Крім того, Кіпіані наголосив, що Лібкін ще й пропагандує браконьєрство, популяризуючи страви з риб, занесених до Червоної книги.

"Плюс браконьєр, якому не соромно рекламувати страви з червонокнижного осетра. Товаріщ взагалі втратив береги зі своїми котлєткамі. І сумно, що видання піддалося його тиску і надрукувало розмову так, як йому хочеться", – зауважив історик.

Кіпіані наголосив, що Лібкін, окрім іншого, ще й пропагандує браконьєрство
Facebook Вахтанга Кіпіані

Також на інцидент звернула увагу користувачка під ніком Таня Микитенко. "Скажіть мені, будь-ласка, як називається ця хвороба?" – обурилася вона.

Микитенко назвала такі дії Лібкіна хворобою
Facebook Тані Микитенко

У коментарях кристувачі також підтримали дописувачів. "Якщо бути чесним, то в мене тут навіть більше питань до LIGA.Life, ніж до цього дрісторатора", "ЛігаЛайф мала послати цього співрозмовника одразу ж після його "наполягання". І якщо не зробила – то топає нах*й разом з поварьонком", "Серйозно? А я ще в його ресторани героїв війни водила", "Ресторатор? А є перелік його закладів? Треба закликати людей до бойкоту!" – писали вони.

Коментатори підтримали дописувачі
Facebook Вахтанга Кіпіані
Українці виступили проти одесита
Facebook Тані Микитенко
Українці задалися питаннями до ЗМІ, який опублікував інтерв'ю російською
Facebook Тані Микитенко
Facebook Вахтанга Кіпіані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Львові 4 березня вуличний музикант виконував пісні російською мовою. Коли його попросили припинити це робити, хлопець відповів образами. Внаслідок члени однієї з патріотичних організацій влаштували бійку, під час якої побили співака і зламали його техніку;

  • також харківського депутата Олександра Дорошенка виключили з фракції "Європейська Солідарність" через відмову виступати на сесії українською мовою.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На честь нашої чемпіонки в Москві пролунав гімн України. Відео

В Україну повернуться нічні морози, дощ і сніг: з'явився новий прогноз погоди

Кива оприлюднив нову декларацію: зникла жомова яма, але з'явився годинник Rolex

Папа Франциск згадав Україну у великодньому посланні

Зеленський ввів в дію санкцій проти топконтрабандистів: повний список